Зеленский подписал изменения в закон о полном общем среднем образовании [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об изменениях в ЗУ "О среднем образовании" относительно расширения возможностей для трансформации образовательной сети. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Президент Владимир Зеленский подписал закон №764-IX" О внесении изменений в пункт 3 раздела X "Переходные и заключительные положения" Закона Украины "О среднем образовании" относительно расширения возможностей для трансформации образовательной сети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что указанные изменения обеспечивают возможность более широкого выбора типов учреждений общего среднего образования, в которые учредители смогут трансформировать санаторные школы-интернаты, а также возможность ликвидации этих школ.
"Это поможет органам местного самоуправления сформировать образовательную сеть в соответствии с потребностями общества и обеспечить право каждого на образование. Таким образом, создается основа для постепенного реформирования таких институтов с учетом интересов всех участников образовательного процесса", - говорится в сообщении.
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