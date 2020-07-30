Учитывая пандемию COVID-19, обучение в школах с 1 сентября будет отличатся от привычного. Безусловно, это скажется на успеваемости и учебном процессе детей. Так что же ждет учеников?

В том, как же будут учиться украинцы в 2020-2021 году, разбирались Podrobnosti.ua.

Три сценария

Так, известно, что для безопасного старта учебного процесса территорию Украины условно поделят на четыре зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" - в зависимости от эпидемиологической ситуации. Во всех зонах, кроме "красной", предусматривается обучение в классах.

В комитете рассказали о трех сценариях, по которым может проходить следующий учебный год:

низкий уровень заболеваемости - учеба будет проходить в обычном режиме;

высокий уровень заболеваемости - учеба будет дистанционной;

средний уровень заболеваемости - учеба будет в смешанной форме (дистанционно и в образовательных учреждениях, с дистанцированием и гигиеническими мерами).

Отмечается, что, скорее всего, в Украине будет третий сценарий. В Министерстве образования и науки предлагают, чтобы дети только во время уроков снимали маски, и будут рекомендовать смешанную форму обучения. Об этом и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий сообщила на брифинге.

"Это должно быть согласованное решение: сегодня в школу идут одни дети, а завтра - другие, то есть сегодня одни работают с использованием дистанционных технологий, а завтра - другие", - сказала министр.

Мандзий уточнила, что такая форма обучения позволит уменьшить количество учеников в классе. Также предусматривается термометрия (при входе в помещение школы измерение температуры как учителям, так и ученикам). По ее словам, учителя должны быть в масках, ученикам в классах во время урока можно быть без масок, но во время перемены надо "понимать опасность, которая нам угрожает".

Так школа все-таки будет?

"Возможность дистанционного обучения мы предусматриваем и работаем над тем, чтобы оно было более качественным и полноценным, давало возможность детям в случае угрозы эпидемии проходить обучение дистанционно. Но это лишь возможность", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также он добавил, что классический образовательный процесс никто не отменял и он остается в приоритете.

"Мы также над этим работаем и в условиях умеренного развития эпидемии в Украине. Образовательный процесс будет начат с соблюдением элементов защиты детей и учителей. Это режим масочный, дистанция и дезинфекция", - добавил премьер-министр.

Кроме того, делал заявление по поводу начала нового учебного года делал и глава МОЗ Украины Максим Степанов. Он отметил, что дети пойдут в школу в большинстве городов и районов.

"Дети должны учиться, непосредственно находится в школе. Главное, чтобы это было безопасно, в первую очередь, для детей", - отметил он.

Проблемы дистанционного обучения

В любом случае, будет полностью введено дистанционное обучение или смешанная форма, школьникам будет сложно "влиться" в процесс. Внезапное погружение в онлайн-уроки выявило плюсы и минусы этой системы еще в начале карантина.

Организовать групповую работу, в особенности у младших классов, реально сложно. Обычно в дискуссии участвуют 15-20% присутствующих. А также в учеников нет гарантии самостоятельного выполнения/решения учебных заданий и задач.

Кроме того, не менее сложно будет и их родителям, которые должны совмещать обучение ребенка, работу и домашние обязанности. Если серьезно, то мамы и папы тоже переживают сильный стресс во время карантина. Это крайне непросто для многих семей.

Проблемы дистанционного обучения приводят к снижению образовательных результатов. Оказалось, что украинцы совсем не готовы к резкому переходу на дистанционное обучение.

Однако, не смотря на все проблемы, с которыми столкнулись и еще только столкнуться школьники, дети должны учится самообразовываться, что важно в современном мире и никак не обойдется без применения технологий. Поэтому важно искать те положительные моменты, которые в перспективы понадобятся детям для обучения в университете и взрослой жизни.