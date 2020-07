В пятницу, 31 июля, в Португалии скоростной пассажирский поезд столкнулся с машиной технического обслуживания. В результате столкновения погиб один человек. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Местный телеканал SIC заявил о почти 50 пострадавших в результате аварии и одну жертву.

Однако в окружном командовании операций по оказанию помощи в Коимбре, что недалеко от места, где произошло столкновение, рассказали, что есть "несколько раненых", но информацию о погибших не подтвердили.

По словам пресс-секретаря спасателей, на месте происшествия находились аварийные службы, в том числе пожарные.

BREAKING - A high speed rail #train collided with a track machine in #Portugal. Reports of at least 1 dead and 50 injured. pic.twitter.com/W9rRV4Dv1r