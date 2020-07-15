В Чехии при столкновении поездов пострадали десятки людей [ Редактировать ]
В результате столкновения пассажирского поезда и грузового состава в Чехии пострадали десятки пассажиров, сообщает AP.
Авария произошла около 20:30 недалеко от станции Чески-Брод, расположенной к востоку от Праги. По предварительным данным, получили травмы до 60 человек.
Раненые были доставлены в близлежащие больницы. В инспекции по безопасности железных дорог сообщили, что пассажирский поезд врезался в стоящий товарняк.
Власти предупредили, что главная трасса, связывающая столицу Чехии с восточной частью страны, будет закрыта до утра 15 июля. Причина аварии расследуется.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запустила шесть поездов к курортным городам.
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