В результате столкновения пассажирского поезда и грузового состава в Чехии пострадали десятки пассажиров, сообщает AP.

Авария произошла около 20:30 недалеко от станции Чески-Брод, расположенной к востоку от Праги. По предварительным данным, получили травмы до 60 человек.

Раненые были доставлены в близлежащие больницы. В инспекции по безопасности железных дорог сообщили, что пассажирский поезд врезался в стоящий товарняк.

Власти предупредили, что главная трасса, связывающая столицу Чехии с восточной частью страны, будет закрыта до утра 15 июля. Причина аварии расследуется.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запустила шесть поездов к курортным городам.