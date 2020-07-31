На Чернігівщині відпочинок на природі завершився вибухом гранати [ Редактировать ]
На Чернігівщині троє людей загинули через вибух гранати. Ще один потерпілий з численними травмами в лікарні. Все відбулося на природі, де відпочивала компанія. Відомо, що гранату приніс один з гостей, ймовірно аби похизуватися. Чому пристрій здетонував та де взяв вибухівку - з'ясовує поліція.
Юлія Ковтун, речниця ГУ Нацполіції у Чернігівській області:
Правоохоронці провели огляд місця події та опитали свідків. За попередньою інформацією один з компанії проніс гранату до компанії своїх знайомих. Після чого пролунав вибух.
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