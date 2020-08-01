Умер командир батальона Украинской добровольческой армии [ Редактировать ]
После продолжительной болезни, 1 августа, умер заместитель командующего Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона Аратта Андрей Гергерт (Червень). Об этом сообщается на странице батальона в Facebook в субботу.
Дорогие собратья, друзья, патриоты Украины, с грустью сообщаем, что остановилось сердце нашего комбата друга Червня Андрей Гергерт. Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон пополнил еще один Герой Украины, который преданно защищал независимость Родины
Стоит отметить, что Андрей Гергерт долгое время боролся с тяжелой болезнью.
В конце июня сообщалось, что комбату поставили диагноз – рак желудка. Он лечился в Австрии, в Киеве и Львове, но болезнь прогрессировала.
Как мы ранее сообщали, в Санкт-Петербурге жена расчленила рэпера из Украины.
Читайте также, от отравления антисептиком умерли сразу 10 человек.
по теме
"Распивали антисептик": от отравления умерли сразу 10 человек
Люди нашли альтернативу алкоголю
В Киеве внедорожник "влетел" в грузовик, есть жертвы (видео)
Движение на Надднепрянском шоссе в направлении Дарницкого моста затруднено
Поехал отдохнуть: полицейский утонул при попытке спасти подростков
Полицейский утонул, спасая подростков, которых уносило в море
У Криму знайшли мертвим сина відомого активіста
Тіло трирічного Муси виявили у зливній ямі біля будинку сім'ї в селі Строганівка Сімферопольського району. Хлопчик зник у п'ятницю, коли грався на вулиці
Могла выжить, но оттолкнула спасателя: в Киеве женщина сгорела заживо (видео)
В Киеве на Троещине произошел пожар в квартире