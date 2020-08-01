После продолжительной болезни, 1 августа, умер заместитель командующего Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона Аратта Андрей Гергерт (Червень). Об этом сообщается на странице батальона в Facebook в субботу.

Дорогие собратья, друзья, патриоты Украины, с грустью сообщаем, что остановилось сердце нашего комбата друга Червня Андрей Гергерт. Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон пополнил еще один Герой Украины, который преданно защищал независимость Родины

Стоит отметить, что Андрей Гергерт долгое время боролся с тяжелой болезнью.

В конце июня сообщалось, что комбату поставили диагноз – рак желудка. Он лечился в Австрии, в Киеве и Львове, но болезнь прогрессировала.

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