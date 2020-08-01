"Распивали антисептик": от отравления умерли сразу 10 человек [ Редактировать ]
В индийском штате Андхра-Прадеш 10 человек умерли от отравления антисептическим средством. Об этом сообщает BBC.
Стоит отметить, что накануне в штате ввели локальный карантин и запретили продажу алкоголя из-за вспышки коронавируса, но люди все же нашли выход из ситуации, вместо традиционного алкоголя они решили воспользоваться более распространенным средством, которое легко достать - антисептик.
Люди употребляли антисептик на основе спирта с безалкогольными напитками или водой. Это и привело к смерти.
По словам местной полиции, все, 10 человек, погибшие имели зависимость от алкоголя.
Правоохранители проверяют, не было ли в антисептиках токсичных веществ. Все образцы средства уже направили на химический анализ.
Кроме того, Федеральное правительство Индии восстановило большинство предприятий, чтобы предотвратить сильный экономический крах.
В начале этой недели было объявлено, что йоги и тренажерные залы откроют, а также снимут ограничения на передвижение. Однако многие штаты и города продолжают применять карантин в определенных областях из-за пандемии.
В частности, в штате Андхра-Прадеш , где произошел инцидент подтвержденные случаи коронавируса за последний месяц выросли в 9 раз.
Как мы ранее сообщали, умер режиссер "Полуночного экспресса", "Стены" и "Миссисипи в огне".
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