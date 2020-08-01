"Оторвало ногу": в Киеве Mersedes влетел в маршрутку (видео) [ Редактировать ]
В Киеве, 1 августа, на Лесном массиве Mersedes влетел в маршрутку с пассажирами. Об этом сообщает "Киев Оперативный"
По данным портала, Mersedes на большой скорости выскочил на встречную полосу, где лоб в лоб влетела в маршрутку № 415.
Стоит отметить, что по данным свидетелей, в жуткой аварии пострадали три человека, одному оторвало ногу, у другого - выпал глаз, у еще одного - просто травмы.
Свидетели аварии утверждают, что у водителя Mersedes не наблюдалось, на первый взгляд, признаков алкогольного опьянения, но точную информацию смогут предоставить только правоохранительные органы.
Водитель легковушки вылетел на встречку. На первый взгляд, вроде бы трезвый
Напомним, ранее в Крыму в ДТП погибли 9 человек.
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