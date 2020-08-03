У Черкасах відбувся масштабний байкерський фестиваль "Дорога на Січ". На нього з'їхались майже 5 тисяч учасників з усіх куточків України. Після початку карантину це - перший такий масовий захід.

Заїзд тільки починається, а на фестивальному майданчику - вже і "яблуку ніде впасти". Байкери їдуть щільним потоком зі всіх куточків України, аби зайняти найкращі місця для кемпінгу та стоянки. Це перший масштабний мото-фест від початку карантину, тому заходу байкери радіють, як можуть.

Від кількості і розмаїття байків просто розбігаються очі - майже всі вони приїхали сюди своїм ходом. Навіть ці раритети, часів Другої Світової. Пан Олександр без проблем заводить свій німецький "Цундап" 41 року. Його він по крихтах збирав майже десять років.

Олександр, учасник мотофестивалю:

Много запчастин виробляють по чєртєжам, тільки , як уже в нас називають - "новоробними". В основному ці всі мотоцикли на 90 процентів - оригінальні.

Та попри вік, ці раритетні "дідусі" ще можуть дати фори новішим моделям. Без вагань ретро-мотоцикли виїжджають на вже традиційні змагання фестивалю з фігурної їзди "Джим хані". Байкерам якомога ефектніше на невеличкому майданчику потрібно об'їхати дорожні фішки. Щоправда, з таким завданням може впоратися не кожен.

На своєму саморобному мотоциклі Олександр Дещенко демонструє елементи трюкової їзди "старт драйдінг". Цим видом мото-спорту чоловік займається більше десяти років. Каже, звичайний мотоцикл для старту не підійде, тому техніку йому довелось збирати власноруч з різних деталей. Головне досягнення байкера - за час тренувань, жодного перелому.

Олександр Дещенко, мотоцикліст з Чернігівської області:

Можна по різному тренуватись - щас я 5 разів впаду, пойму шо надо дєлать і поїду - це американська школа старта. А європейська , вона не така - ми будемо довго пробувать по чуть-чуть, шо-то будемо вчитись - я більше по європейській.

Розваг для учасників на фестивалі вдосталь не тільки на мото-треку. Вдень можна охолодитись в басейні, позмагатись у вправності метання ножів чи стрільбі з лука, або ж пограти в волейбол.

Юрій Перкін, організатор фестивалю:

Хочеться поуляризувати Черкащину. Насамперед, хочеться щоб люди бачили, яке в нас файне козацьке місто, у нас є що подивитись, нам є що показати - мотоцикл дає свободу, на автомобілі ти так би не покатався.

Загалом це мото-ретро-шоу зібрало майже 5 тисяч байкерів. Відпочивати та розважатися мотоциклістам допомагали драйвові українські гурти.