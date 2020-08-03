В понедельник, 3 июля, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что органы местной власти могут только усиливать противоэпидемические ограничения. Решения об ослаблении карантина принимает центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Об этом он сказал в ходе брифинга.

По его словам, согласно постановлению от 1 августа, в Украине четко установлен алгоритм принадлежности той или иной административной единицы (города или района) к различным уровням эпидемиологической опасности.

Полномочия по установлению этих ограничений находятся исключительно у центральной комиссии ТЭБ и ЧС, которая и определяет уже разный уровень опасности. Поэтому то, что касается органов местной власти, согласно их полномочий, они могут только усиливать те или иные эпидемиологические ограничения, но ни в коем случае не смягчать.

Ранее мы писали, что с 1 августа карантин в Украине заработал по-новому. В стране карантин усиливать будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд.