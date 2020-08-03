Не могла победить коронавирус 141 день: женщина установила новый рекорд [ Редактировать ]
В Великобритании 35-летняя женщина по имени Фатима Бридл пролежала в больнице 141 день с диагнозом коронавирус. Сейчас ее отпустили домой.
Женщина заболела сразу после возвращения из Марокко до введения карантина и была госпитализирована в Southampton General Hospital.
Коронавирусная болезнь у Бридл протекала в тяжелой форме, с отказом легких, поэтому она долгое время находилась в реанимации, в том числе полтора месяца в искусственной коме, с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких.
По оценкам врачей, при подключении к аппарату ИВЛ вероятность выжить у Бридл составляла 40%, причем с каждым новым днем в коме она сокращалась.
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