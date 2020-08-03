В Сумах известный фотограф изнасиловал 9-летнюю девочку (видео) [ Редактировать ]
Полиция задержала мужчину, изнасиловавшего 9-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
Девочка познакомилась с мужчиной в соцсети. Несколько дней они переписывались, а затем договорились о встрече и походе в "Макдональдс". При этом мужчина настаивал, чтобы девочка ничего не рассказывала родителям.
В пятницу, 31 июля, мужчина приехал за девочкой на собственном автомобиле. Угостил в кафе сластями, а потом отвез на съемную квартиру. Там он совершал "совершал с ней действия сексуального характера, которые можно квалифицировать как изнасилование".
Затем педофил отвез ребенка домой и продолжил писать ей как ни в чем не было. Он требовал повторной встречи и просил привести подружку.
Эта переписка уже проходила под контролем правоохранителей. Девочка рассказала обо всем матери, которая обратилась в полицию.
Оперативники быстро установили личность извращенца. Им оказался 31-летний житель Полтавской области, известный фотограф.
В воскресенье, 2 августа, педофила задержали. Полиция проверяет его причастность к аналогичным преступлениям. Насильнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в поезде "Укрзализныци" женщину избили и пытались изнасиловать на глазах у сына.
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