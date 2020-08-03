Полиция задержала мужчину, изнасиловавшего 9-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Девочка познакомилась с мужчиной в соцсети. Несколько дней они переписывались, а затем договорились о встрече и походе в "Макдональдс". При этом мужчина настаивал, чтобы девочка ничего не рассказывала родителям.

В пятницу, 31 июля, мужчина приехал за девочкой на собственном автомобиле. Угостил в кафе сластями, а потом отвез на съемную квартиру. Там он совершал "совершал с ней действия сексуального характера, которые можно квалифицировать как изнасилование".

Затем педофил отвез ребенка домой и продолжил писать ей как ни в чем не было. Он требовал повторной встречи и просил привести подружку.

Эта переписка уже проходила под контролем правоохранителей. Девочка рассказала обо всем матери, которая обратилась в полицию.

Оперативники быстро установили личность извращенца. Им оказался 31-летний житель Полтавской области, известный фотограф.



В воскресенье, 2 августа, педофила задержали. Полиция проверяет его причастность к аналогичным преступлениям. Насильнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в поезде "Укрзализныци" женщину избили и пытались изнасиловать на глазах у сына.