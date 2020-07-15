В Одессе полицейского подозревают в изнасиловании ребенка [ Редактировать ]
В Одессе инспектору сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней. Решается вопрос о взятии подозреваемого под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
По данным следствия, несовершеннолетняя познакомилась с инспектором в конце января 2020 года после того, как в полицию обратилась ее мать с заявлением об исчезновении дочери после очередного конфликта.
"11 февраля подозреваемый, который в то время работал в должности инспектора сектора ювенальной превенции, заставил несовершеннолетнюю поехать к нему домой, где изнасиловал ее, а потом отвез на место остановки общественного транспорта", - сообщили в ГБР.
Как отметили в Госбюро, спустя несколько дней девушка сообщила о случившемся своему учителю, который и убедил ее обратиться в полицию.
Ранее мы писали, что под Одессой ВИЧ-инфицированный умышленно насиловал женщин.
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