Дуэйн "Скала" Джонсон купил лигу американского футбола (видео) [ Редактировать ]
Голливудский актер, бывший спортсмен и рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон за $15 млн приобрел лигу американского футбола Xtreme Football League (XFL), сообщает Sportico.
В сделке вместе со звездой участвовала компания RedBird Capital Джерри Кардинале и партнер Джонсона по бизнесу, его бывшая жена Дэни Гарсия.
XFL оказалась на грани банкротства, в связи с чем терпящую бедствие лигу планировалось выставить на аукцион. Однако за несколько часов до начала торгов Джонсон и его партнеры сделали предложение, которое приняли владельцы.
Компания RedBird ранее уже проявила себя в спорте, сделав ряд инвестиций, связанных, в том числе, с Национальной футбольной лигой и ее игроками.
Приобретение XFL даст инвесторам возможность выбрать интеллектуальную собственность для развлекательных мероприятий. Лига американского футбола XFL была образована в 2001 году в партнерстве с NBC, но проект свернули после первого же сезона.
48-летний Дуэйн Джонсон является восьмикратным чемпионом по реслингу по версии WWE в тяжелом весе. До ринга "Скала" занимался американским футболом. Он играл за университет Майами, а также в Канадской футбольной лиге.
Последние несколько лет Дуэйн Джонсон, являющийся самым высокооплачиваемым актером мира, играет в сериале "Футболисты" ("Ballers") о закулисье американского футбола.
Ранее сообщалось, что американский футболист заключил рекордный контракт в истории спорта.
по теме
К спасению Бритни Спирс подключатся власти США
Скандал вокруг опекунства над поп-принцессей вышел на международный уровень
Жертви пандемії: у США масово закриваються ресторани
Доки у Конгресі сперечаються - економісти б'ють на сполох. Економіка США показує рекордне падіння
Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом
Как протекает болезнь 29-летняя экс-ведущая "Орла и решки" пообещала рассказать позже. Напомним, что Ивлеева и Элджей тайно обручились в 2019 году
Лидер "Ляписа" Сергей Михалок стал отцом в четвертый раз
Жена музыканта, актриса Светлана Зеленковская родила сына
Звезда сериала "Ксена: принцесса-воин" умерла за сутки до дня рождения
В Лос-Анджелесе за сутки до 56 дня рождения умерла звезда сериалов