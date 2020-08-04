Нападение на женщину в поезде: сотрудников уволят [ Редактировать ]
31 июля в поезде "Укрзализныци" "Мариуполь-Киев" мужчина пытался изнасиловать женщину на глазах у ее маленького сына. В связи с этим будет уволен ряд сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Так, уволены будут проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер резерва проводников вагонного депо и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо.
Как отметили в пресс-службе, "Укрзализныця" провела дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем. Вместе с тем, установлен жесткий контроль по соблюдениею ими должностных обязанностей.
Напомним, Анастасия выложила на своей странице видео себя избитой. Сейчас девушка находится в больнице. У нее перелом челюсти.
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