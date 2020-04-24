На фоне вероятного ослабления карантинных ограничений Европейская комиссия обсуждает новые правила для авиаперевозчиков. Об этом сообщила комиссар ЕС по транспорту Адина Иоанна Валеан в Twitter.

Стратегию планируют представить в середине мая. Меры будут заключаться в обязательной социальной дистанции как в самолетах, так и в аэропортах.

Кроме того, пакет предложений включает дезинфекцию самолетов и аэропортов, а также ношение индивидуальных средств защиты пассажирами при перелетах. Эти правила будут действовать до тех пор, пока не будут созданы лекарства или вакцина против коронавируса.

Ранее в КГГА рассказали, сколько киевлян отправились в отпуск из-за коронавируса.