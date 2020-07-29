В Германии пассажирка автобуса набросилась на водителя и избила его из-за просьбы надеть защитную маску, как этого требуют правила страны. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Инцидент произошел в городе Дармштадт, недалеко от Франкфурта.

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Как сообщает полиция, нападающая зашла в автобус с тремя мужчинами и ребенком. Поскольку все они не имели защитных масок, женщина-водитель автобуса через громкоговоритель несколько раз проинформировала пассажиров об обязательстве носить маску.

В ответ женщина и ее спутники начали словесно оскорблять водителя. А на последней остановке пассажирка неожиданно подбежала к водительской кабине, открыла дверь и несколько раз ударила водителя.

Женщина-водитель из-за ранения была вынуждена прекратить работу. Нападавшую сейчас разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что во Франции пассажиры убили водителя автобуса за то, что тот отказался пускать их в транспорт без масок.

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