Гитара "Короля рок-н-ролла" рекордно ушла с молотка [ Редактировать ]
Фото: UA.News
Гитару Элвиса Пресли продали на аукционе за 1,32 миллиона долларов.
Об этом сообщает TMZ.
По информации, сумма полученная за гитару на аукционе, стала рекордной среди всех проданных вещей Короля рок-н-ролла.
Известно, что Пресли играл на этой гитаре в течение 1954-56 годов. Инструмент типа Martin D-1 использовался в записи хитов That's Alright (Mama), Blue Moon of Kentucky и Good Rockin' Tonight.
Фото: TMZ
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