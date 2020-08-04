Гитару Элвиса Пресли продали на аукционе за 1,32 миллиона долларов.

Об этом сообщает TMZ.

По информации, сумма полученная за гитару на аукционе, стала рекордной среди всех проданных вещей Короля рок-н-ролла.

Известно, что Пресли играл на этой гитаре в течение 1954-56 годов. Инструмент типа Martin D-1 использовался в записи хитов That's Alright (Mama), Blue Moon of Kentucky и Good Rockin' Tonight.

Фото: TMZ

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