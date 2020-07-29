Автопортрет Рембрандта продали за рекордную сумму (видео) [ Редактировать ]
Картину кисти Рембрандта Харменса ван Рейна (1606-1669) продали на виртуальном аукционе Sotheby's в Лондоне за 14,5 млн фунтов стерлингов (около $18,7 млн). Это стало рекордной суммой, когда-либо вырученной на торгах за автопортрет голландского художника.
#AuctionUpdate: New auction record! After a 6 minute bidding battle, Rembrandt self-portrait realises £14,549,400 to set a new benchmark price for a self-portrait by the Dutch master. #RembrandttoRichter pic.twitter.com/mZ9nBAZbCo— Sotheby's (@Sothebys) July 28, 2020
Работу хотели приобрести шесть коллекционеров. Итоговая стоимость полотна в два раза превысила предыдущий рекорд 2003 года, когда автопортрет Рембрандта был продан за 6,9 млн фунтов стерлингов.
Рембрандт за свою жизнь создал не менее 80 автопортретов. Проданный в Лондоне автопортрет (22 х 16 см) был написан в 1632 году, художнику на нем 26 лет, он изобразил себя в парадной одежде.
Это один из трех автопортретов голландца, хранящихся в частных коллекциях.
Ранее сообщалось, что во Франции найдена картина Рембрандта, похищенная 15 лет назад.
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