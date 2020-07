Картину кисти Рембрандта Харменса ван Рейна (1606-1669) продали на виртуальном аукционе Sotheby's в Лондоне за 14,5 млн фунтов стерлингов (около $18,7 млн). Это стало рекордной суммой, когда-либо вырученной на торгах за автопортрет голландского художника.

#AuctionUpdate: New auction record! After a 6 minute bidding battle, Rembrandt self-portrait realises £14,549,400 to set a new benchmark price for a self-portrait by the Dutch master. #RembrandttoRichter pic.twitter.com/mZ9nBAZbCo