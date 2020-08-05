Взрыв в Бейруте: есть ли украинцы среди пострадавших [ Редактировать ]
Последствие взрыва / Фото: Reuters
Количество жертв в результате взрыва в столице Ливана Бейруте приближается к 80 человек. Более 3,5 тысяч получили ранения.
По последним данным, украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Бейруте.
В городе на две недели объявили режим чрезвычайного положения.
Напомним, в Бейруте произошел жуткий взрыв более 2700 тонн амиачной селитры, которая хранилась на складе в порту на протяжении 6 лет.
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