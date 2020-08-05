Количество жертв в результате взрыва в столице Ливана Бейруте приближается к 80 человек. Более 3,5 тысяч получили ранения.

По последним данным, украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Бейруте.

В городе на две недели объявили режим чрезвычайного положения.

Напомним, в Бейруте произошел жуткий взрыв более 2700 тонн амиачной селитры, которая хранилась на складе в порту на протяжении 6 лет.