Взрыв в Ливане: озвучена версия трагедии [ Редактировать ]
Совет безопасности Ливана огласил версию ужасного взрыва, случившегося накануне в порту Бейрута.
Об этом сообщает LBCI.
По информации, взрыв в порту произошел во время сварки в ангаре, где с 2014 года сохраняли конфискованный нитрат амония, как указало оборонное ведомство страны.
Отмечается, что из-за искры во время сварки вспыхнули взрывчатые вещества, вследствие этого сдетонировали 2750 тонн селитры - эквивалент 1800 тонн тротила.
Напомним, вечером 4 августа в порту ливанской столицы Бейрута прогремел мощный взрыв. В результате трагедии пострадали тысячи людей.
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