Совет безопасности Ливана огласил версию ужасного взрыва, случившегося накануне в порту Бейрута.

Об этом сообщает LBCI.

По информации, взрыв в порту произошел во время сварки в ангаре, где с 2014 года сохраняли конфискованный нитрат амония, как указало оборонное ведомство страны.

Отмечается, что из-за искры во время сварки вспыхнули взрывчатые вещества, вследствие этого сдетонировали 2750 тонн селитры - эквивалент 1800 тонн тротила.

Напомним, вечером 4 августа в порту ливанской столицы Бейрута прогремел мощный взрыв. В результате трагедии пострадали тысячи людей.