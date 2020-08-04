Во вторник, 4 августа, в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

На данный момент известно о двух взрывах: один произошел в порту Бейрута, второй - недалеко от резиденции премьер-министра Харири в центре города.

О раненых или погибших пока не сообщается. На место происшествия отправились экстренные службы.

На видео, которые публикуют очевидцы, огромная взрывная волна буквально сносит все на своем пути.

Ранее мы писали о том, что в Чернигове прогремел взрыв.