В столице Ливана прогремели мощнейшие взрывы (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 4 августа, в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
На данный момент известно о двух взрывах: один произошел в порту Бейрута, второй - недалеко от резиденции премьер-министра Харири в центре города.
О раненых или погибших пока не сообщается. На место происшествия отправились экстренные службы.
На видео, которые публикуют очевидцы, огромная взрывная волна буквально сносит все на своем пути.
Ранее мы писали о том, что в Чернигове прогремел взрыв.
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