В Киевской областной государственной администрации обнаружили коронавирус. Заболевание подтвердили у двух заместителей главы ОГА.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА.

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Положительные ПЦР-тесты чиновники получили во вторник, 4 августа. После проведения тестирования среди контактных лиц новых случаев COVID-19 не было подтверждено.

"Сейчас Киевская областная государственная администрация работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм. Должностные обязанности заболевших заместителей временно взяли на себя их коллеги. Поэтому все процессы в области под контролем", - заявил глава ОГА Василий Володин.

Один из заболевших был госпитализирован, второй находится под наблюдением врачей на самоизоляции. Состояние обоих стабильное.

Ранее мы писали о том, что в Киеве резко увеличилась заболеваемость коронавирусом.