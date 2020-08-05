В Киевской ОГА вспыхнул коронавирус [ Редактировать ]
В Киевской областной государственной администрации обнаружили коронавирус. Заболевание подтвердили у двух заместителей главы ОГА.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА.
Положительные ПЦР-тесты чиновники получили во вторник, 4 августа. После проведения тестирования среди контактных лиц новых случаев COVID-19 не было подтверждено.
"Сейчас Киевская областная государственная администрация работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм. Должностные обязанности заболевших заместителей временно взяли на себя их коллеги. Поэтому все процессы в области под контролем", - заявил глава ОГА Василий Володин.
Один из заболевших был госпитализирован, второй находится под наблюдением врачей на самоизоляции. Состояние обоих стабильное.
Ранее мы писали о том, что в Киеве резко увеличилась заболеваемость коронавирусом.
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