Коронавирус бьет антирекорды в Украине [ Редактировать ]
Фото: freeradio.com.ua
За сутки на территории Украины зафиксировали 1271 инфицированного коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает СНБО.
По информации, в Украине 75 490 случаев COVID-19, более 40 000 выздоровевших и 1788 смертей.
Отмечается, что за минувшие сутки зарегистрированы 24 летальных исхода, при этом за весь период пандемии в стране насчитывается 914 погибших.
Известно, что наибольшее количество новых случаев во Львовской и Одесской областях, а также в Киеве.
Ранее мы писали, что стало известно, когда произойдет новая вспышка коронавируса на территории Украины. Прогнозируют рост количества случаев заболеваемости.