За сутки на территории Украины зафиксировали 1271 инфицированного коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает СНБО.

По информации, в Украине 75 490 случаев COVID-19, более 40 000 выздоровевших и 1788 смертей.

Отмечается, что за минувшие сутки зарегистрированы 24 летальных исхода, при этом за весь период пандемии в стране насчитывается 914 погибших.

Известно, что наибольшее количество новых случаев во Львовской и Одесской областях, а также в Киеве.

Ранее мы писали, что стало известно, когда произойдет новая вспышка коронавируса на территории Украины. Прогнозируют рост количества случаев заболеваемости.