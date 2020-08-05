За сутки в столице зафиксировали 150 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По информации, количество инфицированных в Киеве составляет 8812 человек. За минувшие сутки от инфекции погиб 1 человек, еще 44 смогли победить болезнь.

Отмечается, что среди заболевших:

81 мужчина в возрасте от 18 до 95 лет;

61 женщина, возрастом от 20 до 79 лет;

8 детей - от 4 до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших наблюдается в Деснянском районе (29 человек), Дарницком районе (27 случаев) и Соломенском районе (23 пациента).

Фото: КГГА

Ранее мы писали, что в Украине зарегистрирован 1271 случай COVID-19. В стране насчитывается более 40 тысяч выздоровевших.