В Краснограде Харьковской области полиция задержала мужчину, который совершил преступления сексуального характера в отношении, как минимум, двоих несовершеннолетних. Об этом сообщает областная полиция.

4 августа в полицию обратилась мать 15-летнего подростка, которая пожаловалась, что неизвестный мужчина развращал ее сына. В тот же день полицейские выяснили, что речь идет о ранее судимом 47-летнем жителе города Краснограда. Уже во время расследования выяснилось, что подозреваемый надругался еще над одним несовершеннолетним мальчиком.

Как оказалось, мужчина последние 10 лет знакомился со своими жертвами в интернете и действовал по одной схеме. В социальных сетях выдавал себя за молодого парня, знакомился с несовершеннолетними, налаживал с ними дружеские отношения, а через некоторое время заводил разговоры об интиме и сексе.

Распалив любопытство в своих собеседниках, договаривался о личной встрече и в собственном автомобиле совершал "развратные действия".

Полиция открыла уголовное производство по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Правоохранители ищут других возможных жертв извращенца:

"Уважаемые родители! Если в социальных сетях найдете переписку с ником (на фото), под которым злоумышленник общался с ребенком, немедленно сообщайте по телефону 102 или другим удобным для вас способом".

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали серийного педофила, который развратил, как минимум, 44 детей.