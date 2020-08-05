Под Харьковом задержали педофила, который годами развращал мальчиков (фото) [ Редактировать ]
В Краснограде Харьковской области полиция задержала мужчину, который совершил преступления сексуального характера в отношении, как минимум, двоих несовершеннолетних. Об этом сообщает областная полиция.
4 августа в полицию обратилась мать 15-летнего подростка, которая пожаловалась, что неизвестный мужчина развращал ее сына. В тот же день полицейские выяснили, что речь идет о ранее судимом 47-летнем жителе города Краснограда. Уже во время расследования выяснилось, что подозреваемый надругался еще над одним несовершеннолетним мальчиком.
Как оказалось, мужчина последние 10 лет знакомился со своими жертвами в интернете и действовал по одной схеме. В социальных сетях выдавал себя за молодого парня, знакомился с несовершеннолетними, налаживал с ними дружеские отношения, а через некоторое время заводил разговоры об интиме и сексе.
Распалив любопытство в своих собеседниках, договаривался о личной встрече и в собственном автомобиле совершал "развратные действия".
Полиция открыла уголовное производство по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Правоохранители ищут других возможных жертв извращенца:
"Уважаемые родители! Если в социальных сетях найдете переписку с ником (на фото), под которым злоумышленник общался с ребенком, немедленно сообщайте по телефону 102 или другим удобным для вас способом".
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали серийного педофила, который развратил, как минимум, 44 детей.
по теме
У Сумах педофіл знайомився з дітьми через інтернет
Поліція Сум затримала полтавського фотографа. Але прославився він не своїми світлинами. Його підозрюють у зґвалтуванні 9-річної дівчинки. Чому жертви не скаржилися батькам?
В Сумах известный фотограф изнасиловал 9-летнюю девочку (видео)
Девочка познакомилась с мужчиной в соцсети. Несколько дней они переписывались, а затем договорились о встрече и походе в "Макдональдс"
Под Черниговом отец зарезал сына и всю ночь искал его с полицейскими (видео)
Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что ребенок потерялся во время отдыха на природе. Правоохранители и спасатели сразу же начали поиски
"Дома лечила от ангины": под Харьковом скончался ребенок
Мать принесла мертвого ребенка в больницу
До Києва з півдня України возили канабіс: поліція виявила нарколабораторію
Правоохоронці перекрили канал постачання наркотиків до столиці із Миколаївської та Херсонської областей. Під час обшуків, поліція виявила нарколабораторію із великою партію канабісу