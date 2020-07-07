"44 случая развращение детей": в Киеве задержали педофила [ Редактировать ]
В Киеве, правоохранителям удалось задержать педофила, который развращал малолетних детей, возрастом от 9-16 лет. Педофилу инкриминируют 44 эпизода развращение несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
По данным полиции, жертвами педофила стали 9 несовершеннолетних девочек.
Стоит отметить, что злоумышленник распространял порнографию и совершил сексуальное насилие в отношении двух малолетних девочек.
фото: kyiv.npu.gov.ua
Во время досудебного расследования по данному факту, следователи установили еще восемь несовершеннолетних потерпевших, в отношении которых подозреваемый совершал преступления сексуального характера.
Как выяснили полицейские, педофил во время общения через интернет посылал детям изображения порнографического характера и получал аналогичные личные фото в ответ.
фото: kyiv.npu.gov.ua
Также, он вел разговоры на сексуальные темы и всячески развращал несовершеннолетних в переписке с детьми.
Как сообщают правоохранители, во время личных встреч с некоторыми из детей, он их целовал и касался их половых органов.
фото: kyiv.npu.gov.ua
Фигуранту инкриминируется совершение 44 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.
По данным полиции, злоумышленник находится под стражей.
Сейчас досудебное расследование завершено, а материалы уголовного производства с обвинительным актом направлено в Подольский районный суд города Киева.
Санкция наиболее тяжкого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Стоит отметить, что злоумышленник распространял порнографию и совершил сексуальное насилие в отношении двух малолетних девочек.
Напомним, ранее в Днепре правоохранители задержали учителя-педофила, который неоднократно насиловал ребенка.
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