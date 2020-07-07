В Киеве, правоохранителям удалось задержать педофила, который развращал малолетних детей, возрастом от 9-16 лет. Педофилу инкриминируют 44 эпизода развращение несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По данным полиции, жертвами педофила стали 9 несовершеннолетних девочек.

Стоит отметить, что злоумышленник распространял порнографию и совершил сексуальное насилие в отношении двух малолетних девочек.

фото: kyiv.npu.gov.ua

Во время досудебного расследования по данному факту, следователи установили еще восемь несовершеннолетних потерпевших, в отношении которых подозреваемый совершал преступления сексуального характера.

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Как выяснили полицейские, педофил во время общения через интернет посылал детям изображения порнографического характера и получал аналогичные личные фото в ответ.

фото: kyiv.npu.gov.ua

Также, он вел разговоры на сексуальные темы и всячески развращал несовершеннолетних в переписке с детьми.

Как сообщают правоохранители, во время личных встреч с некоторыми из детей, он их целовал и касался их половых органов.

фото: kyiv.npu.gov.ua

Фигуранту инкриминируется совершение 44 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

По данным полиции, злоумышленник находится под стражей.

Сейчас досудебное расследование завершено, а материалы уголовного производства с обвинительным актом направлено в Подольский районный суд города Киева.

Санкция наиболее тяжкого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Стоит отметить, что злоумышленник распространял порнографию и совершил сексуальное насилие в отношении двух малолетних девочек.

Напомним, ранее в Днепре правоохранители задержали учителя-педофила, который неоднократно насиловал ребенка.

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