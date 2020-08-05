Безпечний і смачний туризм. Туреччина відновила роботу ринків та музеїв. Від наслідків карантинних обмежень оговтується і Стамбул.

Чим у місті готові дивувати туристів, які місця варто відвідати і що з'їсти на тамтешніх вулицях - розкаже Даніїл Снісар.

Туристична Туреччина оговтується від пандемії швидкими темпами. Тут із нетерпінням чекають на гостей. Зокрема й українських туристів. Адже прилетіти у Стамбул можна без проходження тестів на COVID-19.

Тетяна Іваницька, учасниця престуру:

Вы можете посетить интересные исторические объекты разных эпох, гастрономический туризм, шоппинг. Стамбул может предложить много разновидностей туризма для каждого из сегментов.

Одним з головних туристичних місць у Стамбулі є ось цей "Єгипетський ринок". Тут продають традиційні турецькі спеції та солодощі. Головне - не забувати торгуватися.

На будь-який смак і гаманець турецькі спеції, пахлава, рахат-лукум, фісташки та фініки. Від різноманітності смаколиків - розбігаються очі. А аромат приправ - викликає легке запаморочення. Продавці радіють кожному гостю. Скажу відразу - голодним з "Єгипетського ринку" - піти не вдасться. Адже на кожному кроці вас пригощатимуть солодощами та чаєм.

Локман, продавець:

Ми взагалі не працювали майже 4 місяці! Продаж впав приблизно на 80 відсотків. Усі продукти довелося викинути і купувати нові. Усе що ви тут бачите - це новий товар.

Багатий Стамбул й своєю історією. Згадки про перших поселенців на узбережжі Босфору датовані сьомим тисячоліттям до нашої ери. Зараз місто одне з найбільших у світі. За кількістю населення воно посідає 5 місце.

Тимур, екскурсійний гід:

Сюда люди приезжают из-за его великолепной истории. Это великий Царьград - столица трех империй: Римской, Византийской и Османской. 122 императора жили. И каждый что то строил.

Собор Святої Софії одна з головних архітектурних перлин Стамбула. Це символ "золотої доби" Візантійської імперії. Розташований у самому центрі стародавнього Константинополя. Кілька тижнів тому собор був переведений у статус мечеті. Відтоді вхід сюди безплатний.

Під "Айа-Софією" розташована цистерна Базиліка. Це величезне водосховище збудували ще за часів Константина Першого - на випадок засухи, або облоги міста. Тут можна навіть сфотографуватися з Медузою Гаргоною, постать якої стала центральною при будівництві цистерни.

Гастрономічний туризм ще одна можливість познайомитися із кулінарною культурою Туреччини. На затишних стамбульських вулицях - можна купити морозиво із козячого молока за старовинним рецептом, ковбасні вироби, чи бастурму. І, звичайно, найвідомішу страву - кебаб.

Тимур, екскурсійний гід:

Обязательно попробуйте кебабы: чаа-кебаб, аданокебаб, урфокебаб. Турецкая кухня - великолепна! Потому что здесь было много культур! Греки, армяне, турки, болгары. И с каждого что-то взяли! Я жду! Украинцы, приезжайте сюда! Мы ждем. Потому что, на самом деле вас ожидает великолепный Стамбул!

Не лише all inclusive. Туреччина готова приймати туристів в умовах пандемії, із дотриманням усіх заходів безпеки на найвищому рівні. А головне знайомити зі своєю багаторічною культурою і традиціями. І усе це на узбережжі відразу чотирьох морів. Тож, відкривайте для себе Туреччину знову!