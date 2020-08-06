В Индии, в городе Газиабад женщина "ожила" после собственных похорон. Об этом сообщает местное издание The Logical Indian.

Так, 27 июля полиция нашла тело женщины в чемодане. Фото тела выложили в сеть для опознания личности.

Одна из жительниц опознала в умершей свою 24-летнюю дочь Варишу. Тело отдали матери для похорон.

Спустя две недели живая Вариша вернулась в город и пришла в полицию. Оказалось, что муж индианки Амир Хан и его родители избивали девушку из-за приданого, и она убежала из дома.

Ранее их арестовали по обвинению в убийстве Вариши. После ее возвращения это обвинение было снято, но они останутся в тюрьме из-за избиений девушки.

Полиция возобновила расследование с целью установить личность убитой.

Ранее мы писали о том, что похороненный мужчина гулял по кладбищу.