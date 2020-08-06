"Покойница" пришла в полицию пожаловаться на мужа [ Редактировать ]
В Индии, в городе Газиабад женщина "ожила" после собственных похорон. Об этом сообщает местное издание The Logical Indian.
Так, 27 июля полиция нашла тело женщины в чемодане. Фото тела выложили в сеть для опознания личности.
Одна из жительниц опознала в умершей свою 24-летнюю дочь Варишу. Тело отдали матери для похорон.
Спустя две недели живая Вариша вернулась в город и пришла в полицию. Оказалось, что муж индианки Амир Хан и его родители избивали девушку из-за приданого, и она убежала из дома.
Ранее их арестовали по обвинению в убийстве Вариши. После ее возвращения это обвинение было снято, но они останутся в тюрьме из-за избиений девушки.
Полиция возобновила расследование с целью установить личность убитой.
Ранее мы писали о том, что похороненный мужчина гулял по кладбищу.
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