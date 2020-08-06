2 августа 2027 года произойдет уникальное затмение: Луна заслонит Солнце и отбросит свою тень на Землю.

Займет это явление 6 минут и 20 секунд, сообщает Forbes.

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Отмечается, что это единственный шанс увидеть внешнюю, более горячую, белоснежную корону Солнца и самое продолжительное полное солнечное затмение XXI века.

Хотя в 2009 году и происходило более длительное затмение, однако оно было над океаном и в основном перекрывалось облаками.

Полное солнечное затмение 2027 года будет самым продолжительным на суше с 1991 года и по 2114 годы, а лучшим местом для наблюдения этого явления является египетская Долина царей.

Затмение можно будет наблюдать в Испании, Марокко, Алжире, Тунисе, Ливии, Египте, Судане, Саудовской Аравии, Йемене и Сомали.

Ранее сообщалось, что NASA построит на Луне и Марсе атомные электростанции.