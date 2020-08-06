Луна заслонит Солнце: землян ждет уникальное затмение [ Редактировать ]
2 августа 2027 года произойдет уникальное затмение: Луна заслонит Солнце и отбросит свою тень на Землю.
Займет это явление 6 минут и 20 секунд, сообщает Forbes.
Отмечается, что это единственный шанс увидеть внешнюю, более горячую, белоснежную корону Солнца и самое продолжительное полное солнечное затмение XXI века.
Хотя в 2009 году и происходило более длительное затмение, однако оно было над океаном и в основном перекрывалось облаками.
Полное солнечное затмение 2027 года будет самым продолжительным на суше с 1991 года и по 2114 годы, а лучшим местом для наблюдения этого явления является египетская Долина царей.
Затмение можно будет наблюдать в Испании, Марокко, Алжире, Тунисе, Ливии, Египте, Судане, Саудовской Аравии, Йемене и Сомали.
Ранее сообщалось, что NASA построит на Луне и Марсе атомные электростанции.
по теме
Самый красивый звездопад года пройдет августе
В этом году ожидается до 110 метеоров в час при ясном небе
Миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос
Брэнсон намерен полететь в космос на ракетном корабле Virgin Galactic
Астронавты NASA возвращаются с МКС на Землю: когда и где смотреть прямую трансляцию
Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли пробыли на МКС более 60 дней
Тепловой удар: что делать и как предотвратить
Летом солнечные лучи очень активны, поэтому существуют высокие риски перегрева и получения теплового удара
ОАЭ запустили первую арабскую миссию на Марс
Объединенные Арабские Эмираты стали первым арабским государством, отправившим космический зонд к Марсу