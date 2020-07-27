Космическое агентство NASA рассматривает возможность строительства атомных электростанций на Луне и Марсе. Агентство опубликовало запрос на идеи от частных предпринимателей, как ядерная энергия может быть использована за пределами Земли в будущем, передает root-nation.com.

Все представленные идеи будут рассмотрены Национальной лабораторией штата Айдахо, а Департамент энергетики и NASA оценят все идеи для реактора.

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В августе состоится техническое совещание, где обсудят ожидания от программы. Встречу проведут Министерство энергетики, NASA и Battelle Energy Alliance. Последний является подрядчиком, который руководит Национальной лабораторией Айдахо.

Отмечается, что план - двухэтапный, и на первом этапе необходимо разработать конструкцию реактора. На втором - построить испытательный реактор для отправки на Луну. Программа также требует разработки системы полетов и аппарата, который может транспортировать реактор на Луну.

В космическом агентстве хотят, чтобы реактор, система полетов и посадочный модуль были готовы к запуску до конца 2026 года. Реактор должен генерировать бесперебойную выходную мощность не менее 10 киловатт.

Ранее сообщалось, что NASA построит возле Луны пилотируемый жилой блок.

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