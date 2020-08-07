Капітан судна "Росус" розкрив деталі затримання вантажу селітри у Бейруті [ Редактировать ]
Капітан суховантажу "Росус", з якого в Бейруті конфіскували аміачну селітру, розповів деталі про судно. Воно прямувало з Грузії до Мозамбіку, але команді дали наказ зупинитися в Бейруті, підібрати ще один вантаж, спорядити його до Йорданії і потім продовжити шлях до Африки. Утім з Лівану борт не вийшов, власник - росіянин Ігор Гречушкін - покинув його, судно арештували.
Борис Прокошев, капітан судна "Росус" (2013-2014):
То, что груз находился там столько времени, я это понять не могу. Потому что владелец не объявился. Я бы на месте властей Бейрута, приплатил бы Гречушкину, чтобы только он убрал это судно - головную боль из порта. Лучше бы, чтобы этот пароход утонул вместе с грузом, вывести его на рейд и там бы он стоял на якорях.
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