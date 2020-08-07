Капітан суховантажу "Росус", з якого в Бейруті конфіскували аміачну селітру, розповів деталі про судно. Воно прямувало з Грузії до Мозамбіку, але команді дали наказ зупинитися в Бейруті, підібрати ще один вантаж, спорядити його до Йорданії і потім продовжити шлях до Африки. Утім з Лівану борт не вийшов, власник - росіянин Ігор Гречушкін - покинув його, судно арештували.

Борис Прокошев, капітан судна "Росус" (2013-2014):