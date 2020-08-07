Міжнародні валютні резерви України в липні збільшилися на 300 мільйонів доларів і становлять 28 мільярдів 200 мільйонів доларів. Про це повідомляє НБУ. У Центробанку зазначили, що зростання резервів упродовж минулого місяця зумовлене насамперед успішним розміщенням урядом єврооблігацій.

Про економічні успіхи й "покращення", які, хотілося б у це вірити, чекають на українців - в огляді Геннадія Вівденка.

Валовий внутрішній продукт України за перше півріччя цього року скоротився на шість з половиною відсотків. Це - попередні оцінки Міністерства економіки.

Разом із тим, падіння виробництва за останні три місяці виявилося меншим, аніж очікували експерти. «Лише» - мінус 11%. Очікували - 14 відсотків. Причина, як пояснюють у міністерстві, пом'якшення карантинних заходів в Україні та світі. Зокрема, частково відновили роботу вітчизняні металургійні заводи. На "покращання" зіграло і дорожнє будівництво. У цій галузі в червні зафіксоване мінімальне зростання - 1 десята відсотка. А ще - мікроскопічне зростання у 8 десятих - у харчовій промисловості. Зокрема, українська олія набУла у світі ще більшого попиту. Остаточні офіційні дані щодо стану української економіки стануть відомі за кілька днів - після звіту державної служби статистики.

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Фінансова "діра" у пенсійному фонді України поступово більшає. Так стверджують аналітики Київської школи економіки, із посиланням на дані Держказначейства. За підрахунками відомства, пенсійний фонд вже заборгував державній скарбниці 13 мільярдів гривень. Недостача у Фонді перекривається позиками з єдиного казначейського рахунку України. Одна із причин - недоотримання соціальних внесків через звільнення робітників внаслідок карантинних заходів. Утім, за оптимістичними звітами Мінсоцполітики, перебоїв із виплатою пенсій не буде. Державні кошти перераховуються на соцдопомогу та пенсії у потрібному обсязі - із Фонду із боротьби з епідемією COVID-19.

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Узимку в українських оселях буде тепло.

Згідно офіційними даними держкомпанії "Укртрансгаз", у підземних сховищах в Західній Україні накопичено 22 мільярди кубометрів газу. Це - історичний рекорд, за повідомленням компанії, - у новітній історії України. За свідченнями аналітиків енергоринку, зниження світових цін на енергоресурси у першому півріччі 2020 року дозволило закупити максимальні обсяги у так званий перехідний період "весна-літо". Разом із тим, у Нафтогазі вже повідомляли, що у серпні ціна для побутових споживачів зросте і становитиме 3 тисячі 240 гривень за тисячу кубометрів газу - "через наближення опалювального сезону". За прогнозами аналітиків, взимку українці платитимуть до 7-ми тисяч гривень за тисячу кубів "блакитного палива". І то в разі, якщо не буде серйозних валютних стрибків.