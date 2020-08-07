В июле для Украины увеличилась стоимость импортного газа на 60%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

По информации, средняя таможенная стоимость импортного газа в прошлом месяце составила 3673,5 грн за 1 тысячу кубометров.

Отмечается, что по сравнению с декабрем 2019 года цены голубого топлива для Украины уменьшилась на 20%.

Ранее мы писали, что украинцам на выбор предложат несколько вариантов тарифов на газ. Количество тарифных пакетов предоставил "Нафтогаз"