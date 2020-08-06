"Нафтогаз" предложил потребителям сразу несколько тарифных пакетов на газ.

Так, компания предлагает тариф "Годовой", подключение к которому будет доступно с 15 августа. По нему цена составит 4,73 грн (с НДС, без учета доставки) на протяжении года.

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При этом годовой абонемент будет на 45% дороже, чем цена за август по тарифу "Месячный" - 3,24 грн.

Также "Нафтогаз" предлагает еще три тарифных пакета, по которым цена определяется индивидуально: Большое дело (с рекомендованным месячным объемом потребления от 100 тыс. куб. м), "Удобный бизнес" (от 10 тыс. до 100 тыс. куб. м) и "Все включено" (до 10 тыс. куб. м).

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