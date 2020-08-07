В Украине уменьшилось количество "коронавирусных" областей [ Редактировать ]
Фото: РБК
Минздрав Украины запретил ослаблять карантин 9 регионам.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По информации, из списка исключили Закарпатскую и Хмельницкую области, при этом в него добавили Николаевскую область.
Отмечается, что по состоянию на 7 августа карантин не готовы смягчать:
- Волынская область (выявление 15,84% при норме меньше 11);
- Житомирская область (выявление 13,06%);
- Ивано-Франковская область (выявление 18,78% и динамика 24,81% при норме меньше 10);
- Николаевская область (динамика 41,80%) Одесская область (динамика 33,14%);
- Ровенская область (выявление 15,56%);
- Харьковская область (выявление 16,15% и динамика 36,71%);
- Черновицкая область (загруженность коек 55,88% при норме меньше 50%, выявление 19,28% и динамика 48,43%); Черниговская область (выявление 11,32%).
Ранее мы писали, что Киев может вернуться к жестким карантинным ограничениям. В столице начало увеличиваться количество инфицированных.
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