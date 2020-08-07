Минздрав Украины запретил ослаблять карантин 9 регионам.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По информации, из списка исключили Закарпатскую и Хмельницкую области, при этом в него добавили Николаевскую область.

Отмечается, что по состоянию на 7 августа карантин не готовы смягчать:

Волынская область (выявление 15,84% при норме меньше 11);

Житомирская область (выявление 13,06%);

Ивано-Франковская область (выявление 18,78% и динамика 24,81% при норме меньше 10);

Николаевская область (динамика 41,80%) Одесская область (динамика 33,14%);

Ровенская область (выявление 15,56%);

Харьковская область (выявление 16,15% и динамика 36,71%);

Черновицкая область (загруженность коек 55,88% при норме меньше 50%, выявление 19,28% и динамика 48,43%); Черниговская область (выявление 11,32%).

Ранее мы писали, что Киев может вернуться к жестким карантинным ограничениям. В столице начало увеличиваться количество инфицированных.