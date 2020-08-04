Во вторник, 4 августа, в ходе брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Европе начинается вторая волна коронавируса. В Украине также прогнозируют рост количества случаев заболеваемости.

По его словам, динамика по COVID-19 растет в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании.

И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября до апреля.

Ляшко отметил, что сейчас система здравоохранения с больницами первой волны и второй волны справляется с нагрузкой, но может быть вспышка количества заражений.

Ранее мы писали, что в Украине лабораторно подтвердили 1061 случай COVID-19. Лидером по заболеваемости остается Львовская область.