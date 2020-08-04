Когда будет вспышка коронавируса в Украине: в Минздраве дали ответ [ Редактировать ]
Во вторник, 4 августа, в ходе брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Европе начинается вторая волна коронавируса. В Украине также прогнозируют рост количества случаев заболеваемости.
По его словам, динамика по COVID-19 растет в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании.
И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября до апреля.
Ляшко отметил, что сейчас система здравоохранения с больницами первой волны и второй волны справляется с нагрузкой, но может быть вспышка количества заражений.
Ранее мы писали, что в Украине лабораторно подтвердили 1061 случай COVID-19. Лидером по заболеваемости остается Львовская область.
по теме
В Україні вводять нові правила карантину: яка ситуація в регіонах?
Від завтра карантин за новими правилами. Регіони розділять на 4 зони: червону, помаранчеву, жовту та зелену. Від цього залежатимуть і обмеження. І поки - Київ - претендент на зону червону.
Украина получит вакцину от коронавируса
Пока сложно спрогнозировать какой именно будет вакцина
Учебный год начнется 1 сентября - Шмыгаль
В четверг, 30 июля, в правительстве заявили, что учеба начнется вовремя, кроме населенных пунктов в "красной" зоне заболеваемости
Какими будут цены на вакцину от коронавируса - СМИ
В мире активно пытаются найти вакцину от коронавируса Сovid-19
Коронавирус в Украине: число заразившихся превысило 1000
По состоянию на среду, 29 июля, в Украине зафиксировали новые случаи коронавируса