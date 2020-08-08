Ослаблять карнатинные ограничения не готовы 9 регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По информации, эпидемическая ситуация там регионах не соответствует установленным критериям.

Отмечается, что на следующий этап ослабления карантина не перейдут:

Киев - превышена динамика выявления случаев COVID-19;

Киевская область - превышена динамика;

Волынская область - превышен процент выявления новых больных;

Ивано-Франковская область - превышен процент обнаружения;

Одесская область - превышены процент выявления и динамика;

Ровенская область - превышены процент выявления и динамика;

Харьковская область - превышены процент выявления и динамика;

Черниговская область - превышен процент обнаружения;

Черновицкая область - превышены процент выявления и динамика.

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