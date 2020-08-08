В Украине назвали количество "красных" областей [ Редактировать ]
Фото: Delo.ua
Ослаблять карнатинные ограничения не готовы 9 регионов.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По информации, эпидемическая ситуация там регионах не соответствует установленным критериям.
Отмечается, что на следующий этап ослабления карантина не перейдут:
- Киев - превышена динамика выявления случаев COVID-19;
- Киевская область - превышена динамика;
- Волынская область - превышен процент выявления новых больных;
- Ивано-Франковская область - превышен процент обнаружения;
- Одесская область - превышены процент выявления и динамика;
- Ровенская область - превышены процент выявления и динамика;
- Харьковская область - превышены процент выявления и динамика;
- Черниговская область - превышен процент обнаружения;
- Черновицкая область - превышены процент выявления и динамика.
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