"Укрзализныця" приняла решение по "красным зонам" [ Редактировать ]
Фото: Укринформ
"Укрзализныця" возобновляет остановку поездов на станциях "Луцк" и "Тернополь".
Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".
По информации, восстановление продаж начнется с 10 августа.
С 10 августа будет восстановлено остановку всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь.
Отмечается, что с 8 августа возобновили остановку на станциях такие поезда:
- №41/42 сообщением Днепр-Трускавец;
- №98/97 Ковель-Киев;
- №88/87 Ковель-Новоалексеевка;
- №12/11 Одесса-Львов;
- №81/82 Киев-Ужгород;
- № 49/50 Киев-Трускавец;
- №136/135 Черновцы-Одесса;
- №108/107 Одесса-Ужгород;
- №110/109 Львов-Херсон;
- №86/85 Львов-Новоалексеевка;
- №715/716 Киев-Львов.
Ранее мы писали, что "Укрзализныця" отменила ограничения для пассажиров. Отменились ограничения на продажу билетов в региональных поездах.
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