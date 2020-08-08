"Укрзализныця" возобновляет остановку поездов на станциях "Луцк" и "Тернополь".

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

По информации, восстановление продаж начнется с 10 августа.

С 10 августа будет восстановлено остановку всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь.

Отмечается, что с 8 августа возобновили остановку на станциях такие поезда:

№41/42 сообщением Днепр-Трускавец;

№98/97 Ковель-Киев;

№88/87 Ковель-Новоалексеевка;

№12/11 Одесса-Львов;

№81/82 Киев-Ужгород;

№ 49/50 Киев-Трускавец;

№136/135 Черновцы-Одесса;

№108/107 Одесса-Ужгород;

№110/109 Львов-Херсон;

№86/85 Львов-Новоалексеевка;

№715/716 Киев-Львов.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" отменила ограничения для пассажиров. Отменились ограничения на продажу билетов в региональных поездах.