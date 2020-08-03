Пассажиры поезда, который ехал из Херсонской области начали бунтовать, когда узнали, что состав не остановиться в Тернополе из-а внесения его в "красный список".

По информации, люди оказались заложниками состава, но его руководитель после начала "протеста" согласился всех отпустить.

О том, что поезд не будет останавливаться в Тернополе, мы узнали от проводницы при посадке в вагон. Начальник поезда извинился и предложил выходить в час ночи в Хмельницком или в 4 утра во Львове. Нас таких заложников – 15 человек только в вагоне. Почему нас как преступников этапируют заблокированными в поезде без права и возможности добраться до родного города.

Отмечается, что мэр Тернополя выступил с просьбой отменить постановление "Укрзализныци" и разрешить поездам останавливаться в городе.

Ранее мы писали, что Тернополь внесли в "красную" коронавирусную зону. Власти города недовольны такой позицией правительства.