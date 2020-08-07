С пятницы, 7 августа, "Укрзализныця" отменила ограничения на продажу билетов в региональных поездах. Об этом сообщается на сайте УЗ.

С 7 августа 2020 года в региональных поездах с 800-й нумерации, следующих из Киева и обратно, билеты можно будет купить на 100% мест. Восстановление полноценной продажи билетов на региональные поезда стало возможным благодаря согласованию Киевской областной государственной администрации. Ранее продажа билетов была ограничена до 50% мест. В "Укрзализныце" отметили, что продлили курсирование 17 региональных поездов.

"Все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр", - говорится в сообщении.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Напомним, что пассажиры поезда, который шел из Херсонской области во Львов, подняли бунт после того, как им объявили, что в Тернополе состав останавливаться не будет. Власти Луцка отказались вводить новые карантинные ограничения после того, как город был занесен в "красный список".

Ранее сообщалось, что с 31 июля в Украине возобновили движение 17 поездов.