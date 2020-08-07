"Укрзализныця" отменила ограничения для пассажиров [ Редактировать ]
С пятницы, 7 августа, "Укрзализныця" отменила ограничения на продажу билетов в региональных поездах. Об этом сообщается на сайте УЗ.
С 7 августа 2020 года в региональных поездах с 800-й нумерации, следующих из Киева и обратно, билеты можно будет купить на 100% мест. Восстановление полноценной продажи билетов на региональные поезда стало возможным благодаря согласованию Киевской областной государственной администрации.
Ранее продажа билетов была ограничена до 50% мест.
В "Укрзализныце" отметили, что продлили курсирование 17 региональных поездов.
"Все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр", - говорится в сообщении.
Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.
Напомним, что пассажиры поезда, который шел из Херсонской области во Львов, подняли бунт после того, как им объявили, что в Тернополе состав останавливаться не будет. Власти Луцка отказались вводить новые карантинные ограничения после того, как город был занесен в "красный список".
Ранее сообщалось, что с 31 июля в Украине возобновили движение 17 поездов.
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