У світі від коронавірусу померли майже 730 тисяч людей. Одужали 12 мільйонів. Країнами з найбільшим поширенням недуги залишаються США, Бразилія, Індія, Росія. Всього від початку пандемії СOVID підхопили понад 20 мільйонів осіб.