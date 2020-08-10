Коронавірус у світі: кількість заражень зростає [ Редактировать ]
У світі від коронавірусу померли майже 730 тисяч людей. Одужали 12 мільйонів. Країнами з найбільшим поширенням недуги залишаються США, Бразилія, Індія, Росія. Всього від початку пандемії СOVID підхопили понад 20 мільйонів осіб.
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