Китайский производитель Huawei объявил о старте продаж самого дорого смартфона в мире на территории Украины – Mate Xs.

Смартфон интересен тем, что у него гибкий дисплей и складываемый корпус в форм-факторе "раскладушки". Однако такие технологии пока очень дорогие в производстве, что отразилось на итоговом ценнике.

В Украине уже продаются дорогие и складываемые аппараты Samsung Galaxy Fold и Samsung Z Flip, стоимость которых составляет 57 тысяч гривен и 42 тысяч гривен соответственно.

Но стоимость Huawei Mate Xs побила все рекорды и составит 70 тысяч гривен, что почти в 3 раза дороже базовой модели iPhone 11.

Huawei Mate Xs – это первая "раскладушка" от Huawei, которая впервые была представлена публике в прошлом году и лишь сейчас добралась до Украины.

Устройство обладает необычным дизайном, получившим название Falcon Wing или "Крыло сокола". Шарнирный механизм китайского флагмана изготовлен из металла на основе циркония. Благодаря этому смартфона можно согнуть на 180 градусов.

В сложенном виде этот телефон обладает 6,6-дюймовым основным и 6,38-дюймовым дополнительным экранами. В развернутом он превращается в 8-дюймовый планшет.

Такая конструкция позволила не устанавливать дополнительный дисплей, для использования смартфона в сложенном состоянии.

Huawei Mate Xs оснащен системой камер SuperSensing Leica, расположенной вдоль боковой панели смартфона.

Камерный модуль состоит из 40-мегапиксельной основной камеры, 16-мегапиксельной ультраширокоугольной, 8-мегапиксельной телефотокамеры и камера 3D Depth Sensing, для реализации эффектов искусственного размытия фона.

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Huawei Mate Xs, как и многие другие смартфоны Huawei верхней категории, основан на базе фирменного процессора Huawei Kirin 990 5G.

Для использования возможностей, которые предоставляет форм-фактор Mate Xs с его экраном, производитель уделил отдельное внимание многооконному режиму Multi-Window и функции Floating Window.

Напомним, что новые смартфоны Huawei не поддерживают сервисы Google. Поэтому новинка поставляется с предустановленным магазином приложений Huawei AppGallery, в котором собрано большое количество программ и игр.

Huawei Mate Xs начнет продаваться в Украине с 21 июля 2020 года. Желающие приобрести аппарат с 10 по 20 июля могут оформить предварительный заказ.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Huawei представила ошеломительно дешевые версии смартфонов. А в начале 2020 года Huawei показали смартфон с полностью прозрачным экраном.