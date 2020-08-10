В Киеве уменьшилась заболеваемость коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксированы 66 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, всего в Киеве подтвердили 9564 случая COVID-19.
Отмечается, что среди заболевших:
- 40 женщин в возрасте от 19 до 81 года;
- 23 мужчины, возрастом от 22 до 78 лет;
- 3 детей - от 2 до 15 лет.
Известно, что наибольшее число инфицированных обнаружили в Днепровском районе (14 человек), Дарницком районе (10 случаев) и Деснянском районе (9 пациентов).
Читайте также, за сутки коронавирус обнаружили у более 1 тысячи украинцев. Лидером по темпам распространения COVID-19 остается Львовская, Ивано-Франковская и Харьковская область.
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