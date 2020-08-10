За сутки в столице зафиксированы 66 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, всего в Киеве подтвердили 9564 случая COVID-19.

Отмечается, что среди заболевших:

40 женщин в возрасте от 19 до 81 года;

23 мужчины, возрастом от 22 до 78 лет;

3 детей - от 2 до 15 лет.

Известно, что наибольшее число инфицированных обнаружили в Днепровском районе (14 человек), Дарницком районе (10 случаев) и Деснянском районе (9 пациентов).

Читайте также, за сутки коронавирус обнаружили у более 1 тысячи украинцев. Лидером по темпам распространения COVID-19 остается Львовская, Ивано-Франковская и Харьковская область.