За прошедшие сутки коронавирусной инфекцией в Украине заболели еще 1 008 человек. Об этом сообщает Совет Национальной безопасности и обороны.

По состоянию на утро понедельника, 10 августа, число зараженных COVID-19 украинцев достигло 81 957. 9 августа в стране насчитывалось 80 949 заболевших.

С начала эпидемии от коронавируса скончались 1 922 украинца (+25), выздоровели 44 359 (+387).

Лидером по темпам распространения COVID-19 остается Львовская (+130), Ивано-Франковская (+121) и Харьковская (+117) области. В Киеве за минувшие сутки болезнь подтверждена у 66 человек.

Ранее сообщалось, что два футболиста Киевского "Динамо" заразились коронавирусом, а ученые назвали продукты и напитки, которые облегчают течение болезни.