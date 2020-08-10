Коронавирус может заражать не только человека, но и других млекопитающих - обезьян, норок, хорьков, собак и кошек. Ученые из Университета штата Канзас изучили течение инфекции у братьев наших меньших. Результаты их работы опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Ученые пришли к выводу, что кошки являются особенно опасными для человека, поскольку болезнь протекает у них практически бессимптомно. И предупреждают, что "мурлыки" могут служить скрытым источником инфекции.

Ученые купили 10 здоровых кошек в возрасте 4-5 месяцев, и 6 из них заразили коронавирусом. Затем зараженных кошек посадили в вольер с двумя здоровыми сородичами. Двух последних животных отсадили в отдельную клетку, где те не могли заразиться SARS-CoV-2.

Во всех изученных тканях кошек к 4−7 дню после заражения мы обнаружили множество следов вируса, несмотря на то, что у животных не было видимых симптомов болезни. При этом жившие вместе с ними здоровые особи заразились SARS-CoV-2 примерно через два-четыре дня после начала эксперимента.

В следующие три недели ученые наблюдали за тем, как меняется состояние всех десяти кошек. У зараженных соседей не было никаких признаков инфекции, кроме относительно высокой температуры тела на второй день после ввода вируса в их организм.

При этом ученые не зафиксировали серьезных повреждений в легких кошек. Это говорит о том, что вирус размножался преимущественно в верхней части их дыхательных путей

Ученые считают, что нужно следить за распространением коронавируса среди кошек, особенно в питомниках и других местах их скопления. Подобные меры исключат возможность того, что кошки в будущем станут скрытыми носителями SARS-CoV-2.

Ранее сообщалось, что за последние сутки коронавирус подтвержден еще у 1 008 жителей Украины, 25 заболевших скончались.