В Беларуси после закрытия избирательных участков в стране начались протесты. Людей призывают выходить на улицы и требовать от властей честных выборов и честных подсчетов голосов. Так, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 9,9% голосов. Такие предварительные данные голосования объявила Центральная избирательная комиссия.

Сразу после закрытия избирательных участков интернет в городах начал работать с перебоями, тем не менее, очевидцы постили в соцсетях видео толп, стягивающихся в центр Минска. Тем временем, у стелы "Минск - город-герой" силовики применили слезоточивый газ. Протестующие кидали фаеры и автозаки.

Видео со вчерашних протестов в центре Минска: так выглядят остатки баррикад. pic.twitter.com/Ws0LUOMCg5 — TUT.BY (@tutby) August 10, 2020

В центр города стянули "скорые", а милиция начала жёстко вытеснять протестующих с площади. Основные протесты проходили возле музея Отечественной войны. Силовики прикрывали дороги и старались разбивать протестующих на несколько локальных групп.

Толпы людей подначивали призывами "Нужно выходить на улицы и защищать свои голоса!".

Позже появилась информация о возможных жертвах.

Видео с мужчиной, пострадавшим во время протестов. pic.twitter.com/NgKYJib6lC — TUT.BY (@tutby) August 10, 2020

Также в СМИ сообщали, что силовики не задерживают протестующих и даже переходят на сторону людей. Речь идёт о городах Лида и Жодино. В Минске протестующие призывали ОМОН переходить на сторону народа.

Тысяча огней на фоне ОМОНа в Минске! pic.twitter.com/V3GipupH8b — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Тем временем, в столице Белоруссии прошло заседание оперативного штаба МВД в связи с протестами.

После полуночи появилась информация о том, что в ходе акций протеста в Минске есть пострадавшие, несколько человек доставлены в больницу. В телеграм-каналах распространяется видео с одним из раненых: у молодого человека разбита голова. Точное число пострадавших пока неизвестно.​

Колонна ОМОНа на пусто проспекте Независимости. pic.twitter.com/GNt09PKDxJ — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Соперница Лукашенко Светлана Тихановская на странице президента написала : "Наши люди проснулись. Я очень рада, что они стали активно участвовать в политической жизни. Я считаю, что мы победили, потому что победили свой страх, мы победили свою аполитичность, победили апатию и безразличие".

В Минске мужчина вышел к ОМОНу в набедренной повязке и раскинул руки.



Видео: nexta_live, Telegram pic.twitter.com/sZYIiAEFke — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Швеция, Польша, Литва возмутились насилием в отношении протестующих белорусов. А президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением из-за событий в Беларуси.

Светлана Тихановская обратилась к белорусам через своего представителя. Она просит силовиков и протестующих "остановить насилие". Штаб Тихановской забаррикадировался, пока люди выходят на улицы.

Тем временем, в МВД Белорусси заявили, что на протестах есть задержанные, обобщенная цифра будет позже "ввиду того, что акции еще не закончились". В стране возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против силовиков.

10 августа президент страны Александр Лукашенко сделал первое заявление после протестов.