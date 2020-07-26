Из затонувшего танкера Delfi в Одессе снова произошла утечка нефтепродуктов в море. Данная ситуация была объявлена чрезвычайной ситуацией местного уровня. Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный после заседания Комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации.

Как отметил председатель, одним из основных вопросов повестки дня было обсуждение ситуаций вокруг танкера "Delfi".

Очередная попытка поднять судно на киль провалилась, зато есть новый разлитие нефтепродуктов (ПДК) в воду. Загрязнено около 100 квадратных метров поверхности воды. Завтра, по закону, это должна утвердить экспертная комиссия ГСЧС Украины. После этого процесс ликвидации танкера окончательно перейдет исключительно к государству.

Он также заявил, что допустимая концентрация нефтепродуктов в море превышена уже почти в 5 раз.

По состоянию на вчера - 25 июля - было установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 4,8 раза

Также, Малеваный отметил, что на собрании было принято решение отказать в продлении работ компании-подрядчику судовладельца и приобщить к операциям мощности Администрации морских портов Украины и ДСНС.

Стоит отметить, что председатель Одесской ОГА Максим Куцый отметил, что на ликвидацию Delfi очень мало времени.

Скажу откровенно. Времени на ликвидацию мало. Судовладелец до последнего не отказывался от права на свою собственность, затягивая процесс.

Напомним, 25 июля очередная попытка поднять танкер Delfi провалилась.

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