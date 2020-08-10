Авиакатастрофа МАУ: Иран не будет платить за сбитый самолет [ Редактировать ]
Иран в контексте катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) не намерен компенсировать компании стоимость сбитого лайнера.
Об этом заявил глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, передает Reuters.
В Тегеране считают, что компенсацию должны выплатить европейские страховые компании.
"Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию", - заявил Сулеймани.
Отмечается, что данный комментарий не касается возможной компенсации семьям погибших в катастрофе МАУ.
Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился в январе этого года во время вылета из аэропорта Тегерана. Предварительно, борт был сбит двумя иранскими ракетами. На момент катастрофы в самолете находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.
Ранее сообщалось, что Украина и Иран провели переговоры.
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