Авиакатастрофа с МАУ: Украина и Иран провели переговоры [ Редактировать ]
В среду, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с коллегой из Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи результаты первого раунда переговоров о расследовании сбитого самолета рейса PS752 МАУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Требования украинского государства и общества очень просты: правда о трагедии, справедливость в отношении тех, кто сбил самолет, и достойные компенсации пострадавшим.
По его словам, в следующий раунд переговоров в октябре украинская сторона рассчитывает получить от иранской всю необходимую информацию относительно обстоятельств сбития самолета. После установления всех фактов можно будет перейти к вычислению уровня компенсаций.
Главы внешнеполитических ведомств пришли к соглашению, что следующая встреча переговорных команд должна быть результативной, и обе стороны будут работать для достижения этой цели.
Ранее Иран передал Франции "черные ящики" со сбитого украинского "Боинга".
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