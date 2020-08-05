В среду, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с коллегой из Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи результаты первого раунда переговоров о расследовании сбитого самолета рейса PS752 МАУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Требования украинского государства и общества очень просты: правда о трагедии, справедливость в отношении тех, кто сбил самолет, и достойные компенсации пострадавшим.

По его словам, в следующий раунд переговоров в октябре украинская сторона рассчитывает получить от иранской всю необходимую информацию относительно обстоятельств сбития самолета. После установления всех фактов можно будет перейти к вычислению уровня компенсаций.

Главы внешнеполитических ведомств пришли к соглашению, что следующая встреча переговорных команд должна быть результативной, и обе стороны будут работать для достижения этой цели.

Ранее Иран передал Франции "черные ящики" со сбитого украинского "Боинга".